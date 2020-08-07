Саранск, , 11:42 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 7 августа выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых в регионе заражений выросло до 4709 случаев, сообщает республиканский оперативный штаб.

Полностью выздоровели в регионе с момента начала наблюдений 3627 человек, то есть более 77,02% от общего числа носителей коронавируса уже победили инфекцию. За последние сутки по выздоровлении выписали 21 жителя республики. 35 человек скончались от последствий заражения коронавирусом.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 6 августа в инфекционных стационарах республики лечение получали 632 человека. как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на COVID-19. Под медицинским наблюдением дома находятся 894 жителя Мордовии.