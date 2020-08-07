Москва, , 11:44 — REGNUM Свыше половины населения РФ испытывает боязнь заразиться коронавирусом. Об этом 7 августа заявила директор центра социально-экономических исследований ЦСР Лора Накорякова на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Такие данные были получены в ходе исследования об эмоциях граждан РФ в период выхода из режима самоизоляции. Согласно ним, боятся заражения новой инфекцией около 57% граждан РФ. Примечательно, что эта доля не меняется с марта 2020 года.

Помимо этого, 75% населения РФ обеспокоены ростом цен, примерно каждый второй взволнован недоступностью медицины и почти треть граждан России переживает из-за риска обесценивания собственных накоплений.

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