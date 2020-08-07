Ташкент, , 11:40 — REGNUM Власти Узбекистана планируют усилить пропаганду здорового образа жизни. Об этом 7 августа заявила председатель Сената республики Танзила Нарбаева на заседании верхней палаты парламента.

По её словам, карантинные ограничения в стране будут сниматься поэтапно. «Трудности обязательно пройдут. Пандемия также закончится. Но никто не может гарантировать, что таких сложностей не будет в будущем», — сказала спикер Сената.

По её словам, все сферы жизни государства необходимо адаптировать к условиям пандемии. Нарбаева добавила, что в Узбекистане создана прочная экономическая и политическая база, которая позволит преодолеть кризис.

Как сообщало ИА REGNUM, карантин в Узбекистане продлен до 15 августа. По состоянию на 7 августа в республике выявили 28 809 случаев заражения коронавирусом.

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