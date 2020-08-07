Найроби, , 11:49 — REGNUM За минувшие сутки в Кении выявили 538 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом передает местный телеканал Citizen TV со ссылкой на заявление административного секретаря министерства здравоохранения Кении Рашида Амана на ежедневном брифинге.

В соответствии с заявлением чиновника, за последние 24 часа от осложнений COVID-19 в Кении скончались восемь человек. Общее число случаев с летальным исходом достигло 399, отметил он.

Аман заявил, что за сутки в стране было протестировано 6195 образцов. Всего в Кении провели 335 318 тестов с момента подтверждения первого случая заражения коронавирусом в марте.