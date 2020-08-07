Грозный, , 11:40 — REGNUM В Чечне появилась возможность оперативно оказывать медицинскую и экстренную помощь жителям региона в отдаленных районах. Республика получила современный медицинский вертолёт МИ-8 АМТ. Как отметил глава субъекта Рамзан Кадыров, с этого момента в Чечне положено начало работы санитарной авиации.

Для этого подразделения системы здравоохранения в регионе подготовлены свои специалисты. Они прошли специальное обучение в Санкт-Петербурге и в Москве.

«Вертолёт может без дозаправки доставить четырёх лежачих больных или пятерых человек в положении сидя в Ростов, Астрахань или в Ставрополь. Можно сказать, что это самая настоящая воздушная реанимация», — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что для оказания помощи на борту вертолета имеется аппарат ИВЛ, дефибриллятор, детский кувёз с подогревом для новорожденных. Специальная установка обеспечит в течение шести часов непрерывной работы все медицинское бортовое оборудование.