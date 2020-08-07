Пусан, Южная Корея, , 11:47 — REGNUM Тест на коронавирус дал положительный результат почти у 100 российских моряков в южнокорейских портах. Об этом 7 августа сообщают местные карантинные службы, передает РИА Новости.

По последним данным, коронавирусная инфекция выявлена у 94 моряков на девяти суднах из РФ в порту Пусан и ещё у двоих моряков из России в порту Инчхон.

При этом ранее генеральной консульство РФ в юнжокорейском Пусане сообщило о выявленных случаях SARS-CoV-2 среди моряков из России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки на территории России был выявлен 5241 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом.