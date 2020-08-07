Нижний Новгород, , 11:35 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 7 августа тестя на выявление заражения коронавирусом сдали 617 134 человека. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Средний показатель тестирования вырос на 1% и составил 19 268 человек на 100 тыс. населения.

Только за минувшие сутки тесты на коронавирус сдали 6055 жителей области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области по состоянию на 7 августа выявили 103 новых случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых в регионе заражений достигло 24 654 случаев.

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