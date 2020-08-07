Москва, , 11:40 — REGNUM Распространение коронавируса и режим самоизоляции негативно сказались на моральном состоянии граждан РФ. Об этом 7 августа заявила директор центра социально-экономических исследований ЦСР Лора Накорякова на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Подобные результаты отражены в исследовании об эмоциях граждан РФ в период выхода из режима самоизоляции.

«С точки зрения принятия решения, с точки зрения собственного будущего является ухудшение морального состояния. И эти настроения характерны не только для тех, у кого ухудшилось положение дел, но и среди россиян, у которых пока ничего не стало хуже», — сказала Накорякова.

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