Астрахань, , 11:31 — REGNUM В Астраханской области положительный результат теста на коронавирус за истекшие сутки получили 34 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 7 августа.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Астраханской области за весь период пандемии достигло 4 тыс. 865 человек. Из них 3 тыс. 913 пациентов с подтверждённым COVID-19 выздоровели. В качестве контактных лиц на учёт были взяты 12 тыс. 105 человек.

Тесты на коронавирус за весь период пандемии сдали 177 тыс. 643 жителя Астраханской области.