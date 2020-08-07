Оренбург, , 11:27 — REGNUM Почти две тысячи застрявших в России граждан Узбекистана уже выехали домой. Об этом сообщает МИД республики.

6 августа со станции «Бузулук» в Оренбургской области выехал поезд с 920 соотечественниками. Второй отправится 7 августа со станции «Кинель» в Самарской области, в нём поедут 930 раждан.

Всего будет вывезено 1850 граждан Узбекистана. По данным на 7 августа, скопления граждан Узбекистана в районе российско-казахстанской границы в Оренбуржье и Самарской области не наблюдается. Как сообщало ИА REGNUM, люди не могли вернуться домой. Причиной стали закрытые из-за коронавируса границы.