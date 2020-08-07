Магас, , 11:27 — REGNUM В Ингушетии предварительно опознан один из нейтрализованных в ходе спецоперации боевиков. Им оказался 27-летний житель республики Мовсар Евлоев, пишет «Интерфакс-Юг».

Напомним, 6 августа в Ингушетии был введен режим контртеррористической операции — спецслужбы отрабатывали информацию о нахождении в городе Назрани и в селении Сагопши Малгобекского района боевиков. Дом, в котором скрывались бандиты, был установлен в районе железнодорожного вокзала в Назрани. В ходе перестрелки были уничтожены два боевика, открывших огонь по правоохранителям.

Как сообщили ИА REGNUM в Национальном антитеррористическом комитете, на месте происшествия были обнаружены оружие, боеприпасы и СВУ. Бандиты готовили теракты на территории Ингушетии.

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