Нижний Новгород, , 11:26 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 7 августа выявили 103 новых случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых в регионе заражений достигло 24 654 случаев, сообщает пресс-служба областного правительства.

До настоящего момента полностью выздоровел 21 221 нижегородец, то есть более 86,07% от общего числа носителей коронавируса в регионе уже справились с инфекцией. За последние сутки выписаны 267 человек.

По данным общероссийского оперативного штаба, скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 403 человека, двое — за минувшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, число летальных случаев, зарегистрированных за сутки в регионе, постепенно снижается. Так, максимальное число смертей среди пациентов с коронавирусом наблюдалось в области 15 и 17 июля, в эти дни скончались по семь пациентов с диагнозом COVID-19.