Роквилл, США, , 11:26 — REGNUM В рамках фестиваля QuakeCon 2020 все желающие смогут получить бесплатный доступ к многопользовательской ролевой игре The Elder Scrolls Online (TESO). Об этом 6 августа сообщалось на официальном сайте проекта.

Помимо базовой игры и нескольких расширений, геймеры получат доступ к прологу нового дополнения Greymoor. Акция продлится до 19 августа 2020 года.

Напомним, дополнения Greymoor вышло 26 мая 2020 года. Оно добавила в TESO новую сюжетную главу, а также поддержку русского языка.

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