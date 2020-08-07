Роквилл, США, 7 августа 2020, 11:26 — REGNUM В рамках фестиваля QuakeCon 2020 все желающие смогут получить бесплатный доступ к многопользовательской ролевой игре The Elder Scrolls Online (TESO). Об этом 6 августа сообщалось на официальном сайте проекта.
Помимо базовой игры и нескольких расширений, геймеры получат доступ к прологу нового дополнения Greymoor. Акция продлится до 19 августа 2020 года.
Напомним, дополнения Greymoor вышло 26 мая 2020 года. Оно добавила в TESO новую сюжетную главу, а также поддержку русского языка.
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