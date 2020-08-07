Ташкент, , 11:24 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 28 809, в том числе 740 — за минувшие сутки, сообщили 7 августа в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

По состоянию на 7 августа в республике выздоровели 19 587 человек, или 68% от общего числа случаев. В стационарах остаются 9043 пациента, в том числе 728 — в тяжелом состоянии и 217 — в критическом. Скончались 179 человек.

Среди регионов республики наибольшее число случаев обнаружено в Ташкенте — 17 087, Ташкентской области — 3755, Самаркандской области — 1201 и Андижанской области — 1068.

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