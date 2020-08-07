Орел, , 11:24 — REGNUM 37 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Орловской области за минувшие сутки, данные опубликованы федеральным оперативным штабом 7 августа.

46 пациентов за последние сутки были выписаны из стационаров или сняты с амбулаторного учёта в связи с выздоровлением после коронавируса. Новых смертельных исходов не зафиксирвоано.

Всего с 24 марта на территории Орловской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 5885 человек, из них 4562 уже выздоровели. Медики оказались бессильны перед вирусом в 93 случаях.