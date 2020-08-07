Москва, , 11:22 — REGNUM Любое сокращение расходов на образование в России сегодня недопустимо. Об этом заявил член федерального совета «Партии роста», омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.

«Получается довольно странная ситуация — с одной стороны, государство торжественно объявило о переходе к цифровой экономике и развитии сквозных технологий, а с другой хочет сэкономить на образовании», — сказал Володарский.

По его словам, мировая практика предполагает, что переход к экономике знаний подразумевает подготовку более квалифицированных кадров, «и, следовательно, увеличение госрасходов на образование».

Володарский полагает, что сегодня есть вариант с сокращением расходов в сфере образования посредством перепоручения часть функций частным образовательным учреждениям: «Персонифицированное финансирование затрат на обучение может стать выходом из положения с дефицитным бюджетом. Также следует распространить практику использования именных образовательных сертификатов на все уровни образования от дошкольного до аспирантуры, чтобы более активно задействовать опыт и инфраструктуру частных образовательных организаций».

Специалист полагает, что если средства на образование будут направлены на более эффективные учреждения вне зависимости от формы собственности, то государство только выиграет: «Граждане получат право выбирать, куда им направить средства, предусмотренные бюджетом на образование, дети получат более высокий уровень знаний, а страна более квалифицированных специалистов, а значит, больше налогов и наполняемость бюджета».