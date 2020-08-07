Москва, , 11:22 — REGNUM За минувшие сутки в Москве исследования подтвердили заражение коронавирусом 686 пациентов. Об этом 7 августа сообщили в оперативном штабе столицы.

Это на два случая больше, чем днём ранее, когда выявили 684 носителя.

Всего с начала распространения вируса в столице подтвердилось 246 154 случая заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 119 человек.

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