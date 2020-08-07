Казань, , 11:28 — REGNUM В Татарии по состоянию на 7 августа носителями новой коронавирусной инфекцией числятся 5810 человек, за сутки положительные тесты получили еще 29 пациентов, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего с начала пандемии выздоровели после заражения коронавирусом 4709 человек, за сутки — 38 пациентов. Скончались с момента начала наблюдения 45 человек.

Госпитализированы в стационары шесть пациентов, 23 человека лечатся на дому. Из числа новых зараженных — 19 жителей Казани. Больше всего инфицированных в возрасте от 30 до 50 лет — 13 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии проводят от 4,4 тыс. до 3,7 тыс. исследований в сутки, в зависимости от объема забора анализов. Лабораторная база Татарии состоит из 13-ти медицинских государственных организаций, пяти частных организаций, а также республиканского центра гигиены и эпидемиологии.

Читайте также: В Татарии не планируют увеличивать число тестов на коронавирус