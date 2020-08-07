Стокгольм, , 12:00 — REGNUM За последнее время в Швеции фиксируется рост уровня распространения коронавирусной инфекции. По словам государственного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла, позитивная тенденция развития эпидемиологической ситуации в стране прервана. Прежде всего, наблюдается рост выявляемых случаев заражения коронавирусом среди лиц молодых возрастов. Об этом 6 августа сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

«Швеции у нас была очень позитивная динамика, но сейчас речь идет о небольшом повороте (прим.: кривой) вверх. Мы пока точно не знаем, что это означает. Но очевидно, что значительная часть прироста приходится на молодых людей», — заявил Тегнелл.

По словам государственного эпидемиолога, за последние недели рост инфицирования коронавирусом наблюдается именно в пределах возрастной группы 20−29 лет.

«Это плохой знак, потому что это немного напоминает то, с чего все и начиналось. Существует явный риск того, что распространение (прим.: коронавирусной инфекции) может начаться именно в этой группе, но затем перекинется и на другие, которые переносят болезнь (прим.: COVID-19) тяжелее», — добавил Тегнелл.