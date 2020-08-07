Вашингтон, , 11:21 — REGNUM Ежегодное событие «Солнцестояние героев» пройдёт в игре Destiny 2 с 11 августа по 8 сентября 2020 года. Об этом 7 августа сообщается на официальном сайте проекта.

В рамках события геймеры получат доступ к новому временному режиму для трёх человек. В нём Стражам предстоит сражаться с могущественными боссами и получать ценные награды за победу над каждым из них.

Сообщается также, что каждый день «Солнцестояния героев» будет посвящён определённому элементу: Солнца, Молнии или Пустоты. За победу над врагами при помощи указанного элемента геймеры смогут получать дополнительные награды.

Напомним, Destiny 2 — это многопользовательский шутер от первого лица, разработанный американской студией Bungie. Релиз игры состоялся в 2017 году.

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