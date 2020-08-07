Владимир, 7 августа 2020, 11:25 — REGNUM 23 случая заражения коронавирусом подтверждено во Владимирской области за прошедшие сутки. Зарегистрировано два летальных исхода, сообщили 7 августа в федеральном оперативном штабе.
Всего в регионе выявили 5748 носителей коронавируса. За сутки выписали восемь пациентов, общее количество выздоровевших достигло 5210 человек.
Зарегистрировано ещё два летальных исхода, таким образом, во Владимирской области скончались 158 пациентов с подтверждённым коронавирусом.