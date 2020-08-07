Москва, , 11:24 — REGNUM На территории России за минувшие 24 часа от COVID-19 вылечились ещё 7235 человек. Об этом 7 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Уточняется, что в результате этого общее число излечившихся от нового заболевания в стране на сегодняшний день стало составлять 683 592.

Также сообщается, что за этот же период в России был выявлен 5241 новый случай заражения коронавирусом и потому их общее количество выросло до 877 135

При этом уточняется, что за последние 24 часа в стране от COVID-19 скончались 119 пациентов и из-за этого суммарное количество летальных исходов достигло 14 725.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 30 млн.