Самара, , 11:25 — REGNUM Учебный год во всех образовательных учреждениях Самарской области должен начаться 1 сентября в очном режиме с учетом эпидемиологической ситуации в регионе. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба областного министерства образования и науки в социальной сети.

Данный комментарий пресс-службы ведомства был получен после вопроса родителя ученика второго класса. Женщина спрашивала о достоверности сведений, согласно которым в регионе якобы планируется ввести с 20 сентября дистанционное обучение.

По словам чиновников, эта информация является не достоверной и не соответствует действительности.

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