Екатеринбург, , 11:19 — REGNUM В Свердловской области смерть 15-летней девочки на территории Среднеуральского женского монастыря не связана с криминалом. Об этом сообщает региональное управление СКР.

В ходе проверки было установлено, что она умерла от тяжёлого заболевания. «Телесных повреждений, которые говорили бы о криминальном характере наступления смерти, не имеется», — пояснили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, о смерти ребёнка стало широко известно 6 августа. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал от руководства свердловского подразделения доклада о произошедшем.