Москва, , 11:15 — REGNUM В Москве поставили на кадастровый учёт храмовый комплекс в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Об этом 7 августа сообщили в пресс-службе управления Росреестра по столице.

Комплекс расположен в Некрасовке по адресу: улица Покровская, д. 24. У храма пять куполов, его площадь превышает 1 тыс. кв. метров, что позволяет принять до 500 прихожан.

«Храмовый комплекс в Некрасовке является крупнейшим, поставленным на кадастровый учет в этом году — его общая площадь составляет 1,8 тыс. кв. метров», — сообщил замглавы управления Сергей Исмунц.

Председатель финансово-хозяйственного управления Русской православной церкви митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий отметил, что строительство не просто храма, а целого комплекса позволяет открыть воскресную школу, проводить занятия по хоровому искусству, живописи, спорту и различным наукам.