Бамако, , 11:22 — REGNUM В правозащитной организации Amnesty International заявили, что к убийствам участников проходящих в Мали массовых антиправительственных акций протеста причастны сотрудники служб безопасности. Об этом передает RFI Kiswahili со ссылкой на доклад Amnesty International.

По информации журналистов радиостанции, с начала июня 2020 года протестующие требуют отставки президента страны Ибрагима Бубакара Кейты в связи с коррупцией и продолжающимся на севере страны исламистским мятежом.

Исследователь Amnesty International Усман Диалло заявил, что, по сообщениям свидетелей, силовики застрелили нескольких демонстрантов.

Как отмечают эксперты, призывы к отставке президента усилились после того, как службы безопасности жестоко подавили акции протеста в июле, в результате чего погибли по меньшей мере 12 демонстрантов.

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