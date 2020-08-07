Краснодар, , 11:15 — REGNUM 115 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за минувшие сутки, данные 7 августа опубликовал региональный оперативный штаб. В регионе уже несколько дней подряд (со 2 августа) число суточных заражений превышает сотню.

«В Краснодаре зафиксировано 45 случаев, в Сочи — 20, в Кавказском районе — 6 и в Выселковском — 5. По четыре заболевших выявлено в Павловском и Тихорецком муниципалитетах. По три — в Белореченском, Кореновском, Крымском и Динском районах. По два пациента прибавилось в Армавире, Красноармейском, Приморско-Ахтарском, Усть-Лабинском, Тбилисском, Темрюкском и Ленинградском районах. По одному новому случаю в Горячем Ключе, Крыловском, Славянском, Лабинском и Ейском районах», — уточнили в оперативном штабе.

Всего на территории Краснодарского края положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены уже у 9061 человека, показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения также растёт, на 7 августа он составляет 159,6. 7776 пациентов выписаны с выздоровлением, скончались 126 человек. В больницах региона в тяжёлом состоянии находятся 43 человека — 40 подключены к аппаратам ИВЛ, трое — на экстракорпоральной мембранной оксигенации.