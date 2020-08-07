Фриско, США, , 11:14 — REGNUM В кооперативном шутере Borderlands 3 стартовали «бесплатные выходные». Об этом 6 августа сообщалось на официальном сайте проекта.

Акция проходит одновременно на четырёх платформах: PC, Stadia, PS4 и Xbox One. Она продлится с 6 до 12 августа 2020 года.

Напомним, Borderlands 3 — это популярный «ролевой шутер», разработанный компанией Gearbox Software. В нём геймеры присоединяются к команде Искателей Хранилища, которая пытается противостоять могущественному культу.

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