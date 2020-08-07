Ростов-на-Дону, , 11:12 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки скончались шесть пациентов, получившие ранее положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 7 августа.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались двое мужчин в возрасте 58 и 84 лет, а также четыре женщины в возрасте от 56 до 85 лет. Летальные исходы зарегистрированы среди пациентов с хроническими.

За весь период пандемии жертвами COVID-19 в Ростовской области стали 255 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области за сутки выявили 128 носителей коронавируса