Благовещенск, , 11:12 — REGNUM В Амурской области отмечается снижение количества выявляемых случаев заражения коронавирусом. Показатели заболеваемости за последнюю неделю стали самыми низкими за прошедшие два месяца, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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За прошедшую неделю в Приамурье выявили 168 носителей коронавируса, неделей ранее — 218. Как сообщила главный санитарный врач области Ольга Курганова, коэффициент распространения составляет 0,9. Для перехода на следующий этап снятия ограничений он должен составлять 0,8.

Инфицирование коронавирусом в регионе происходит в общественном транспорте, салонах красоты. Зафиксирован занос инфекции в детские сады — выявили коронавирус у шести детей и двух сотрудников.

«На этой неделе стали регистрировать случаи новой коронавирусной инфекции у людей, вернувшихся с курортов Краснодара и Сочи», — рассказала Ольга Курганова.

В Амурской области за последние сутки выявили 22 новых случая заражения коронавирусом, за весь период — 2909. Наибольший прирост ежесуточно фиксируется в Благовещенске. 1798 пациентов полностью излечились, 48 умерли.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии за сутки выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 12 человек, один пациент умер.