Москва, , 11:18 — REGNUM За минувшие сутки на территории России от COVID-19 и связанных с ним последствий умерли 119 пациентов. Об этом 7 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Также указывается, что в результате этого суммарное количество летальных исходов в стране достигло 14 725.

Кроме этого, уточняется, что за это же время в России было выявлено 5241 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом и в результате этого их общее число достигло 877 135.

При этом указывается, что на данный момент в стране от нового заболевания вылечились 683 592 человек, 7235 из которых — за последние сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число умерших от COVID-19 и связанных с ним последствий в мире на сегодняшний день превысило 700 тысяч.