Ташкент, , 11:11 — REGNUM Узбекистан планирует увеличить количество вывозных рейсов для граждан республики, оставшихся в России. Об этом сообщили 7 августа в пресс-службе министерства иностранных дел республики.

По данным ведомства, 4 и 5 августа из Узбекистана в Самарскую и Оренбургскую области отправились два пассажирских поезда для вывоза граждан домой.

В министерстве отметили, что 6 августа со станции Бузулук в Оренбургской области выехал первый железнодорожный состав с 920 гражданами республики. 7 августа отправился второй поезд со станции «Кинель» в Оренбургской области.

По данным МИД, на российско-казахстанской границе не наблюдается скопления граждан республики.

Напомним, 5 августа канал Mash опубликовал видеорепортаж из лагеря мигрантов на севере Самарской области. Жители лагеря пожаловались на составление «двойных списков» на эвакуацию людей. По словам представителей лагеря, зачастую мигранты не могут уехать на поезде, несмотря на внесение их в список.