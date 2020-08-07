Монреаль, Канада, , 11:07 — REGNUM Разработчики For Honor анонсировали нового «играбельного» персонажа — Зачинщицу. Трейлер с демонстрацией её умений был опубликован 6 августа на YouTube-канале компании Ubisoft.

Зачинщица Астрея может наносить мощные удары своим двуручным мечом и ослаблять противников при помощи порчи. Героиню уже добавили в игру.

Напомним, For Honor — это многопользовательский экшен, посвящённый сражениям средневековых воинов. Его релиз состоялся в 2017 году.

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