Ульяновск, , 11:04 — REGNUM В Ульяновской области суточное число выздоровевших превысило выявленные случаи заражения коронавирусом — соответственно 174 и 100. Об этом сообщает оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По данным на 7 августа, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 9835 случаев заражения, в том числе за последние сутки — 100.

Выздоровели 7038 человек, из них за сутки выписаны 174. В настоящее время продолжают лечение 2738 пациентов с SARS-CoV-2.

Новых летальных исходов нет, всего умерли 73 пациента с COVID-19.

Отметим, что в Ульяновской области продолжается социальный проект «Спасибо медикам», направленный «на снижение психоэмоциональной разгрузки медицинских специалистов, задействованных в борьбе с новой коронавирусной инфекцией». Помимо отдыха в санаториях и экскурсий, в «пакет» поддержки включили возможность посещения концертов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области выявлено ещё 100 носителей коронавируса