Ростов-на-Дону, , 11:04 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 128 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 7 августа.

Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 27 муниципальных образованиях Ростовской области. Так, в Ростове-на-Дону положительный результат теста на коронавирус получили 55 человек, в Волгодонске — девять, в Таганроге — шесть. Треть новых носителей инфекции — жители региона в возрасте от 18 до 45 лет, 53,1% — в возрасте от 46 до 65 лет, более 13% — пожилые люди старше 66 лет, 2,3% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области достигло 13 тыс. 851 человека.