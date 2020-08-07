Белгород, , 11:05 — REGNUM За прошедшие сутки 49 положительных тестов на коронавирус подтверждено в Белгородской области. Шесть человек выздоровели, сообщили 7 августа в федеральном оперативном штабе.

Всего в Белгородской области подтвердили 6269 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 5595 человек.

В федеральную статистику 7 августа внесли один летальный исход, увеличив общее количество скончавшихся до 50 человек. В региональной статистике отражены 53 смерти среди пациентов с коронавирусом.