Екатеринбург, , 11:03 — REGNUM В Свердловской области подтверждено 180 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

По данным на 7 августа 2020 года, за минувшие сутки вирус выявлен у жителей Алапаевского района, Арамили, Артемовского, Асбеста, Верхней Пышмы, Екатеринбурга (112 случаев), Краснотурьинска, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Сухого Лога, Горноуральского ГО, Кушвы, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышловского района, Среднеуральска, Ирбита, Нижнесергинского МО, Нижнего Тагила, Североуральска, Серова и Слободо-Туринского муниципального района.

Всего в регионе зафиксировано 21 905 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области продлён по 10 августа 2020 года «режим повышенной готовности».