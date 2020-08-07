Москва, , 11:01 — REGNUM «Яндекс» снова попал в поле зрения Федеральной антимонопольной службы. На этот раз жалобу в ФАС на действия компании направил целый ряд онлайн-сервисов. Об этом со ссылкой на заявление, получение которого подтвердили в федеральной службе, 7 августа сообщила газета «Коммерсантъ».

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Так, по данным издания, ivi, Avito, ЦИАН, «Профи.ру», «Туту.ру» и другие сервисы обвинили «Яндекс» в злоупотреблении доминирующим положением. Речь идёт о специальных виджетах поисковой системы («колдунщиках»). Они позволяют получать данные поиска, например о билетах, квартирах без перехода на отдельную страницу.

«Инструмент обходит общие правила ранжирования в поиске, не показывает наиболее релевантный запросу ответ и явно привлекает внимание пользователя», — объясняют интернет-сервисы.

Таким образом, «колдунщики» уводят пользователя на сервисы «Яндекса». При этом конкуренты теряют трафик и вынуждены больше тратить на продвижение.

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В ФАС заявили, что жалоба будет рассмотрена в установленном порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года сервис «Кассир.ру» подал жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), в которой обвинил компанию «Яндекс» в недобросовестной конкуренции. Причиной стала кнопка (виджет) быстрой покупки билетов «Яндекс.Афиши», которая, как считают билетные операторы, забирает себе трафик не только у билетных сервисов, но даже у самих организаторов.

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