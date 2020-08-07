Саутгемптон, Великобритания, , 11:01 — REGNUM В гоночном симуляторе Dirt 5 появится новый необычный режим под названием Ice Breaker. Трейлер с демонстрацией его особенностей был опубликован 6 августа на YouTube-канале компании Codemasters.

Ice Breakers позволит игрокам соревноваться друг с другом в гонках на льду. Для преодоления сложных поворотов им предстоит показать всё своё мастерство и выдержку.

Напомним, релиз Dirt 5 ожидается 9 октября 2020 года на PC, PS4 и Xbox One. До конца года она также должна выйти на консолях нового поколения.

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