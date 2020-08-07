Пенза, , 11:18 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 7 августа наличие коронавирусной инфекции подтвердили у 6855 человек. За сутки положительные тесты на SARS-CoV-2 получили еще 54 жителя региона, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Всего с начала пандемии выздоровели 5876 человек, за сутки — 101 пациент. С момента наблюдения скончались 87 человек. Еще об одной жертве коронавируса сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина. Врачам не удалось спасти 73-летнюю женщину, состояние которой ухудшали несколько имеющихся хронических заболеваний.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области заявления на получение субсидии для приобретения дезинфицирующих средств и возобновления деятельности подали 2235 индивидуальных предпринимателей и организаций. Из них помощь уже получили 2218 предприятий на общую сумму 78,1 млн рублей.

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