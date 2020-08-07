Тверь, , 10:58 — REGNUM 28 новых носителей коронавируса выявили за минувшие сутки в Тверской области, сообщили 7 августа в региональном оперативном штабе.

«В Тверской области подтверждено 28 новых случаев коронавирусной инфекции. За весь период выписано 3910 заболевших, в том числе за сутки 23 человека. 728 изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением», — уточнили в оперативном штабе.

Всего с начала пандемии в Тверской области положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 4791 человека. Статистика смертности за сутки не изменилась: всего коронавирус унёс жизни 153 человек.