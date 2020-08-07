Красноярск, , 10:57 — REGNUM По состоянию на 7 августа в Красноярском крае выявлено 14 062 носителя коронавируса, в том числе за последние сутки подтверждено 126 случаев заражения, сообщили ИА REGNUM в оперштабе региона.

Выздоровели 12 056 человек, в том числе 49 за последние сутки.

В Красноярском крае за всё время скончались 353 пациента с коронавирусом, в том числе пять — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, коронавирус выявлялся во всех территориях Красноярского края.

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