Чебоксары, , 10:56 — REGNUM В Чувашии за сутки число выздоровевших вдвое превысило выявленные случаи заражения коронавирусом — соответственно 67 и 33. Новых летальных исходов нет. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По информации на 7 августа, в Чувашии с начала пандемии лабораторно подтверждено 6980 случаев заражения, в том числе за последние сутки — 33.

Выздоровели 4180 человек, из них за сутки выписаны 67 граждан, переборовших коронавирус. Выздоровели почти 60% от общего числа случаев заражения. В настоящее время продолжают лечение 2738 пациентов с коронавирусом.

Новых летальных исходов нет, всего умерли 62 пациента с COVID-19.

Отметим, что в Чебоксарах лабораторные исследования на коронавирус проводят всем желающим на платной основе в кожвендиспансере и клинической больнице.