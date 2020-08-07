Москва, , 10:56 — REGNUM В первую очередь следует восстановить авиасообщение с Китаем, Турцией и странами Евросоюза, считают 11%, 10% и 8% соответственно, в последнюю очередь — с США. Таковы данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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В тоже время 65% граждан полагают, что в связи с возобновлением полетов ситуация с коронавирусом в России ухудшится. 17% придерживаются противоположного мнения.

Если бы сейчас появилась возможность, то 22% опрошенных отправились бы в турпоездку за рубеж. Не стали бы этого делать 77%. По мнению 44%, граждане РФ какое-то время будут меньше выезжать за границу.

Опрос проведен 17−19 июля 2020 года среди 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (58%) считают открытие международного авиасообщения преждевременным, 18% — своевременным.

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