Рязань, , 10:59 — REGNUM 25 случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Рязанской области за минувшие сутки, сообщили 7 августа в региональной оперативной рабочей группе. В больницах находятся 162 пациента.

С начала пандемии в регионе выявлено 6489 носителей коронавируса. За сутки выписаны 13 пациентов, всего выздоровели 5920 человек. На лечении в стационарах находятся 162 пациента, девять из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Ещё 29 положительных тестов направлены на подтверждение в региональный минздрав.