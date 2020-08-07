Красноярск, , 11:06 — REGNUM В Красноярском крае состоялась рабочая встреча начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Красноярскому краю Владимира Юрченко с представителями благотворительных фондов региона, на которой были обсуждены вопросы профилактики мошенничества в благотворительной сфере. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

В разговоре, прошедшем накануне, 6 августа, участвовали представители организаций, входящих в ассоциацию cоциально ориентированных некоммерческих организаций «Благотворительное собрание «Все вместе». Благотворительный фонд «Счастливые дети» представляли Галина Катеринич и Владислав Дмитриев, фонд «Добро24» — Ольга Абанцева, фонд «Феникс» — Татьяна Станкевич.

Главной темой, обсуждавшейся на встрече, стала проблема недопущения мошенничества при сборе пожертвований граждан. В ближайшее время ожидается вступление в силу поправок в законодательство, которые существенно ограничат свободу действий для недобросовестных организаций с непрозрачными схемами распределения собранных средств. Эти поправки также требуют определённой корректировки и урегулирования своей деятельности и для добросовестных фондов. В частности, при работе с боксами для сбора пожертвований будет необходимо исключить их использование на улице, в общественных местах и на транспорте.

По словам представителей благотворительных фондов, профилактика мошенничества в данной сфере «требует максимально эффективного, но при этом деликатного подхода». Ведь люди, которые искренне желали оказать помощь, но столкнулись с сомнительными пожертвованиями или прямым мошенничеством, могут совсем потерять интерес к благотворительности.

Итогом встречи стали договорённости о проведении круглого стола с участием специалистов благотворительных фондов, общественников и сотрудников полиции. А также о сотрудничестве при проведении профилактической работы и различных мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство юстиции Российской Федерации предлагает обязать все занимающиеся благотворительностью некоммерческие организации (НКО) ежеквартально отчитываться о суммах и использовании собранных пожертвований.

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