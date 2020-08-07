Элиста, , 10:53 — REGNUM 55 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Республике Калмыкия за минувшие сутки, сообщили 7 августа в региональном оперативном штабе.

Рост числа заражённых обусловлен увеличением нагрузки на лаборатории, уточнили в оперативном штабе. Один человек за минувшие сутки скончался. Выписаны с выздоровлением 44 пациента. Семь человек находятся в тяжёлом состоянии, четверо подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего с конца марта на территории Калмыкии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 2953 человек, выздоровели 2144, скончались 42 пациента с коронавирусом.