Ташкент, , 10:49 — REGNUM Депутаты Сената Узбекистана почтили память председателя Жокаргы Кенеса (парламента) Каракалпакстана Мусы Ерниязова и других жителей республики, скончавшихся от коронавируса. Заседание транслировалось 7 августа в прямом эфире телеканала Uzreport.

Председатель Сената Танзила Нарбаева объявила минуту молчания в начале шестого пленарного заседания. Она отметила, что Муса Ерниязов плодотворно работал заместителем председателя Сената с момента создания двухпалатной системы.

Напомним, Муса Ерниязов скончался 31 июля 2020 года в возрасте 72 лет. По состоянию на 7 августа в Узбекистане скончались 179 пациентов с коронавирусом.

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