Санкт-Петербург, , 10:56 — REGNUM В Петербурге за последние сутки официально подтвердили еще 18 летальных исходов заболевания COVID-19, вызванного коронавирусной инфекцией. Об этом 7 августа сообщает федеральный оперативный штаб.

Скорая помощь у Покровской больницы Дарья Драй © ИА REGNUM

Это самое большое число смертей за последние 24 часа среди всех регионов РФ. На втором месте находится Москва с 13 летальными случаями за последние сутки.

Всего за время пандемии, по официальной статистике, в Петербурге от COVID-19 скончались 2136 человек. Однако власти признавали, что только с апреля по июнь в городе от причин, так или иначе связанных с COVID-19 и сопутствующей пневмонией, погибло почти четыре тысячи человек, далеко не все они попали в официальную статистику по коронавирусу.

Кроме того, с апреля по июнь Роспотребнадзор выдал петербургским больницам почти пять тысяч разрешений на погребение пациентов с COVID-19 или подозрением на него.

Добавим, в России за последние сутки выявили 119 новых летальных случаев, всего за пандемию в регионах от болезни умерли 14 тыс. 725 человек.

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