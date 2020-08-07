Москва, , 10:50 — REGNUM За прошедшие сутки на территории России был выявлен 5241 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом 7 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 877 135.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 119 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 14 275.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 683 592 человека вылечились от нового заболевания, 7235 из которых — за истекшие 24 часа.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки от COVID-19 в столице России вылечились ещё 1353 пациента и в результате этого их общее число превысило 187 тыс.